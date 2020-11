Coronavirus, 25.853 nuovi casi e 722 morti. Calano i ricoveri: sono 264 in meno di martedì (Di mercoledì 25 novembre 2020) sono 25.853 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore con 230.007 tamponi processati, di cui 114.177 riguardanti casi testati. Ancora molto alto il numero dei decessi: 722 le persone morte in un giorno. Nuovo decremento dei ricoverati (-264), mentre i posti letto occupati in terapia intensiva aumentano di 32 unità. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)25.853 idiaccertati nelle ultime 24 ore con 230.007 tamponi processati, di cui 114.177 riguardantitestati. Ancora molto alto il numero dei decessi: 722 le persone morte in un giorno. Nuovo decremento dei ricoverati (-264), mentre i posti letto occupati in terapia intensiva aumentano di 32 unità. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

