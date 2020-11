Cornavirus | lo studio | “Nessuna mutazione sembra aumentare la trasmissibilità nell’uomo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La premessa è che il coronavirus, che a oggi ha infettato quasi 60 milioni di persone e ne ha uccise oltre un milione e 400mila nel mondo, ha fatto il salto dall’animale, tuttora ignoto, all’uomo alla fine del 2019 e per questo “”potrebbe non essere ancora completamente adattato al suo ospite umano”. Ma al momentodelle mutazioni attualmente documentate nel virus Sars-CoV-2la sua. La buona notizia arriva da unopubblicato su Nature Communications, coordinato dall’University College di Londra (Ucl) e condotto analizzando genomi virali provenienti da 46.723 persone Covid-positive in 99 Paesi del mondo, raccolti sino a fine luglio. Gli scienziati hanno osservato che le mutazioni più comuni hanno un effetto neutro sulla ...