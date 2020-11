Coprifuoco, lockdown e buona gestione dei medici di base: così la Francia ha superato il picco della seconda ondata (Di mercoledì 25 novembre 2020) In Francia si comincia a riprendere fiato. Il picco di contagi della seconda ondata è ufficialmente superato e gli esperti non sembrano avere alcun dubbio di interpretazione. «Il picco che scende è un dato tutto tranne che ambiguo», aveva detto a Open lo scienziato Enrico Bucci qualche giorno fa, commentando proprio il superamento per la Francia del secondo grande scoglio da inizio pandemia. A un mese di distanza da misure restrittive che partendo da Parigi e Marsiglia hanno presto coinvolto quasi tutto il Paese, nell’ultimo aggiornamento epidemiologico del 19 novembre, la Santé publique France parla così: Nella settimana 46, gli indicatori confermano la diminuzione della circolazione di SARS-CoV-2 con la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) Insi comincia a riprendere fiato. Ildi contagiè ufficialmentee gli esperti non sembrano avere alcun dubbio di interpretazione. «Ilche scende è un dato tutto tranne che ambiguo», aveva detto a Open lo scienziato Enrico Bucci qualche giorno fa, commentando proprio il superamento per ladel secondo grande scoglio da inizio pandemia. A un mese di distanza da misure restrittive che partendo da Parigi e Marsiglia hanno presto coinvolto quasi tutto il Paese, nell’ultimo aggiornamento epidemiologico del 19 novembre, la Santé publique France parla: Nella settimana 46, gli indicatori confermano la diminuzionecircolazione di SARS-CoV-2 con la ...

TgLa7 : Macron, da sabato riapriranno i negozi in Francia ++ Dal 15 dicembre si passa dal lockdown ad un coprifuoco notturno - CristinaNatoli : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus Per il forte aumento dei contagi, in Cisgiordania sarà lockdown nei fine settimana e coprifuoco dalle 19… - AngeloDiConte1 : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus Per il forte aumento dei contagi, in Cisgiordania sarà lockdown nei fine settimana e coprifuoco dalle 19… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Covid Francia, Macron e il piano in tre tappe per uscire dal lockdown (senza sciare a Natale) dal 28 novembre si riaprir… - NldTmv : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco lockdown Natale e lockdown, in vista deroghe su spostamenti, coprifuoco e shopping Il Sole 24 ORE I cinema in Francia riapriranno il 15 dicembre, e in Italia?

Dopo il lockdown (più o meno leggero ... Verrà ripristinato, infatti, un coprifuoco dalle 21 alle 7 del mattino, che condizionerà ovviamente anche le proiezioni nei cinema. Nel frattempo, durante la ...

La Francia vara una riapertura graduale, ma niente sci per fine anno

La Francia è pronta ad una riapertura graduale, ma dice no alle vacanze sulla neve almeno sino a fine anno. Lo ha spiegato ieri lo stesso presidente della repubblica, Emmanuel Macron, ...

Dopo il lockdown (più o meno leggero ... Verrà ripristinato, infatti, un coprifuoco dalle 21 alle 7 del mattino, che condizionerà ovviamente anche le proiezioni nei cinema. Nel frattempo, durante la ...La Francia è pronta ad una riapertura graduale, ma dice no alle vacanze sulla neve almeno sino a fine anno. Lo ha spiegato ieri lo stesso presidente della repubblica, Emmanuel Macron, ...