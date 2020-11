Coppa Italia, Spezia e Fiorentina eliminano Bologna e Udinese. Tutti i risultati (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non solo Champions League ed Europa League in questa ultima settimana di novembre. Sono infatti scese in campo anche tante delle protagoniste del quarto turno di Coppa Italia , che si concluderà ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non solo Champions League ed Europa League in questa ultima settimana di novembre. Sono infatti scese in campo anche tante delle protagoniste del quarto turno di, che si concluderà ...

talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - fun88eng : ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del Rey ?? 1981 Argentina Primera Divi… - Inter_Women : ?? | PARTITA-Rivediamo il match giocato ieri dalle nostre #InterWomen che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ? Il #Brescia rinuncia alla trasferta ad #Empoli Le rondinelle avrebbero dovuto giocare alle 14.30 in casa dell'Empoli per il… - ChidiJBA : RT @talkSPORT: Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del Rey ?? 198… -