Coppa Italia, salta Empoli-Brescia: gli ospiti non si presentano, ecco la motivazione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Niente Empoli-Brescia. salta una gara nel programma del quarto turno della Coppa Italia. Nella giornata di mercoledì 25 novembre, infatti, il Brescia non si presenterà al Castellani di Empoli a seguito della positività di alcuni membri del gruppo squadra. “Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi – si legge nella nota del club lombardo -. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa Italia al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all’interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la continuazione del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nienteuna gara nel programma del quarto turno della. Nella giornata di mercoledì 25 novembre, infatti, ilnon si presenterà al Castellani dia seguito della positività di alcuni membri del gruppo squadra. “Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi – si legge nella nota del club lombardo -. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta dial fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all’interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la continuazione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Quando la Coppa Italia era il piatto forte dell’estate e non l’intrusa di oggi Sport Fanpage UFFICIALE. Coppa Italia: il ‘tavolino’ stabilisce l’avversario del Napoli in Coppa Italia, sarà sfida con l’Empoli

Brescia, casi di coronavirus: niente Coppa Italia e sconfitta a tavolino contro Empoli

