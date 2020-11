Coppa Italia: passano il turno Parma, Spezia, Cagliari e Fiorentina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mercoledì dedicato al quarto turno di Coppa Italia, quattro le sfide in programma oltre alla non disputata Empoli-Brescia, con la vittoria a tavolino dei toscani per l’assenza degli ospiti. Vince il Parma sul Cosenza grazie a una doppietta di Brunetta, rimonta dello Spezia che a sorpresa elimina il Bologna ai supplementari per 4-2. Il Cagliari acciuffa la qualificazione nel recupero con Sottil e la Fiorentina supera l’Udinese ai supplementari con la firma di Montiel. Parma-Cosenza 2-1 (Brunetta 13?, 39?, Corsi 38?) Bologna-Spezia 2-4 Dopo i tempi supplementari (Picoli 5?, Barrow 13?, Orsolini 45+1?, Farias 64?, Maggiore 100?, 119?) Cagliari-Verona 2-1 (Cerri 30?, Colley 74?, Sottil ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mercoledì dedicato al quartodi, quattro le sfide in programma oltre alla non disputata Empoli-Brescia, con la vittoria a tavolino dei toscani per l’assenza degli ospiti. Vince ilsul Cosenza grazie a una doppietta di Brunetta, rimonta delloche a sorpresa elimina il Bologna ai supplementari per 4-2. Ilacciuffa la qualificazione nel recupero con Sottil e lasupera l’Udinese ai supplementari con la firma di Montiel.-Cosenza 2-1 (Brunetta 13?, 39?, Corsi 38?) Bologna-2-4 Dopo i tempi supplementari (Picoli 5?, Barrow 13?, Orsolini 45+1?, Farias 64?, Maggiore 100?, 119?)-Verona 2-1 (Cerri 30?, Colley 74?, Sottil ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia quarto turno, i risultati Goal.com Lo Spezia-2 rifila 4 gol al Bologna: Coppa Italia finita per i rossoblù

BOLOGNA - È finita qui la Coppa Italia del Bologna, battuto a domicilio dalle riserve dello Spezia. Difesa allo sbando, attacco – soprattutto Barrow – sciupone, e i rossoblù salutano ogni ambizione, n ...

I retroscena della telefonata tra Maradona e Sacchi per andare al Napoli

Arrigo Sacchi ricorda alcuni retroscena della primavera 1989, quando ricevette la telefonata di Maradona per andare al Napoli, e alla quale disse no.

