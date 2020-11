Coppa Italia, orario delle partite di oggi in diretta tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) oggi tanto calcio in tv con la Coppa Italia nel pomeriggio e poi in serata la Champions League. Per il quarto turno della Coppa Italia queste le partite, gli orari e la copertura tv:14.30 Parma-Cosenza (Coppa Italia) - RAI SPORT14.30 Empoli-Brescia (Coppa Italia) - RAI PLAY (non sarà disputata per Covid)17.30 Udinese-Fiorentina (Coppa Italia) - RAI DUE17.30 Bologna-Spezia (Coppa Italia) - RAI PLAY17.30 Cagliari-Verona (Coppa Italia) - RAI PLAYCHAMPIONS LEAGUE18.55 diretta Goal Champions League - SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT18.55 Borussia M.-Shakhtar (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020)tanto calcio in tv con lanel pomeriggio e poi in serata la Champions League. Per il quarto turno dellaqueste le, gli orari e la copertura tv:14.30 Parma-Cosenza () - RAI SPORT14.30 Empoli-Brescia () - RAI PLAY (non sarà disputata per Covid)17.30 Udinese-Fiorentina () - RAI DUE17.30 Bologna-Spezia () - RAI PLAY17.30 Cagliari-Verona () - RAI PLAYCHAMPIONS LEAGUE18.55Goal Champions League - SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT18.55 Borussia M.-Shakhtar (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Quando la Coppa Italia era il piatto forte dell’estate e non l’intrusa di oggi Sport Fanpage Coppa Italia, Parma-Cosenza: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Parma-Cosenza, gara valida per il quarto turno di Coppa Italia, in programma questo pomeriggio alle ore 14.30: Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Iacoponi, Osorio, Ricci; Nicolussi ...

Simeone positivo al Covid, le condizioni dell’attaccante del Cagliari

Simeone positivo al Covid, il comunicato del Club sulle sue condizioni. Salterà il match di oggi, in Coppa Italia, contro l'Hellas Verona ...

Le formazioni ufficiali di Parma-Cosenza, gara valida per il quarto turno di Coppa Italia, in programma questo pomeriggio alle ore 14.30: Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Iacoponi, Osorio, Ricci; Nicolussi ...

Simeone positivo al Covid, il comunicato del Club sulle sue condizioni. Salterà il match di oggi, in Coppa Italia, contro l'Hellas Verona ...