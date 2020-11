Coppa Italia, il Parma supera il Cosenza. Brescia con casi di Covid-19, l’Empoli vince a tavolino. Spal agli ottavi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Coppa Italia, il programma e i risultati del quarto turno. La Spal è la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale. ROMA – Coppa Italia, il programma e i risultati del quarto turno. Entra nel vivo la competizione nazionale. La prima squadra ad ottenere il pass per gli ottavi di finale è la Spal di Pasquale Marino. Gli estensi hanno superato 2-0 il Monza grazie alle reti realizzate nella ripresa da Paloschi (su rigore) e Brignola. Vola agli ottavi di finale anche il Parma. I Ducali hanno vinto contro il Cosenza 2-1 grazie alle doppietta di Brunetta. Per i calabresi a segno Corsi. 3-0 a tavolino, invece, per ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 25 novembre 2020), il programma e i risultati del quarto turno. Laè la prima squadra ad approdaredi finale. ROMA –, il programma e i risultati del quarto turno. Entra nel vivo la competizione nazionale. La prima squadra ad ottenere il pass per glidi finale è ladi Pasquale Marino. Gli estensi hannoto 2-0 il Monza grazie alle reti realizzate nella ripresa da Paloschi (su rigore) e Brignola. Voladi finale anche il. I Ducali hanno vinto contro il2-1 grazie alle doppietta di Brunetta. Per i calabresi a segno Corsi. 3-0 a, invece, per ...

