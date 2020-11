Coppa Italia, il Parma batte il Cosenza e si regala la Lazio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Parma batte il Cosenza 2-1 e si regala gli ottavi di finale dove incontrerà la Lazio. Il match winner è Brunetta, protagonista assoluta con due reti, le prime dal momento del suo arrivo in Italia. Inutile la rete dei calabresi, andati a segno con Corsi ma l'emozione del pareggio è durata solo due minuti. Buona prova della squadra di Liverani, apparsa in netta crescita rispetto alle uscite con Fiorentina e Roma.caption id="attachment 1044957" align="alignnone" width="1024" Liverani, getty/caption Parma CALCIO 1913 (4-3-1-2): Sepe; Busi (dal 59' Gagliolo), Iacoponi, Osorio, Ricci; Nicolussi Caviglia, Brugman (dal 59' Scozzarella), Kurtic (dal 76' Sohm); Brunetta (dal 74' Camara); Karamoh, Cornelius (74' Adorante)Panchina:Colombi, Scozzarella, Gagliolo, Grassi, Dezi, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilil2-1 e sigli ottavi di finale dove incontrerà la. Il match winner è Brunetta, protagonista assoluta con due reti, le prime dal momento del suo arrivo in. Inutile la rete dei calabresi, andati a segno con Corsi ma l'emozione del pareggio è durata solo due minuti. Buona prova della squadra di Liverani, apparsa in netta crescita rispetto alle uscite con Fiorentina e Roma.caption id="attachment 1044957" align="alignnone" width="1024" Liverani, getty/captionCALCIO 1913 (4-3-1-2): Sepe; Busi (dal 59' Gagliolo), Iacoponi, Osorio, Ricci; Nicolussi Caviglia, Brugman (dal 59' Scozzarella), Kurtic (dal 76' Sohm); Brunetta (dal 74' Camara); Karamoh, Cornelius (74' Adorante)Panchina:Colombi, Scozzarella, Gagliolo, Grassi, Dezi, ...

