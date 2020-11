Coppa Italia, il Parma avanza agli ottavi. Brunetta stende il Cosenza. Ora c’è la Lazio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con una doppietta di Brunetta, il Parma vince 2-1 sul Cosenza e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove sfiderà la Lazio all’Olimpico. E’ accaduto tutto nel primo tempo, con il vantaggio emiliano al 13?, pareggio di un ottimo Cosenza al 38? con Corsi. Pochi secondi dopo, ancora Brunetta regalava il 2-1 al Parma. Nella ripresa, tentativi del Cosenza per pervenire al pareggio ma il Parma il contropiede ha sprecato diverse reti per chiudere la gara. Vittoria per 2-1 per gli emiliani. Ora sfida alla Lazio. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con una doppietta di, ilvince 2-1 sule si qualifica per glidi finale didove sfiderà laall’Olimpico. E’ accaduto tutto nel primo tempo, con il vantaggio emiliano al 13?, pareggio di un ottimoal 38? con Corsi. Pochi secondi dopo, ancoraregalava il 2-1 al. Nella ripresa, tentativi delper pervenire al pareggio ma ilil contropiede ha sprecato diverse reti per chiudere la gara. Vittoria per 2-1 per gli emiliani. Ora sfida alla. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA Il Brescia decide di non partire per Empoli Alcuni elementi della squadra positivi al Covid-… - DiMarzio : Il #Brescia ha deciso: non raggiungerà #Empoli per la partita di #CoppaItalia - Inter_Women : ?? | PARTITA-Rivediamo il match giocato ieri dalle nostre #InterWomen che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia - marinabeccuti : Cutrone non parte titolare in Coppa Italia - Torinogranatait : Cutrone non parte titolare in Coppa Italia -