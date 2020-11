Coppa Italia, il Brescia rinuncia alla trasferta, Empoli prossimo avversario del Napoli (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Brescia rinuncia alla trasferta ad Empoli per la gara valida per il quarto turno della Coppa Italia. Il motivo sono le positività riscontrate tra i calciatori all’ultimo giro di tamponi. Di conseguenza, l’Empoli vincerà la gara 3-0 a tavolino, qualificandosi per gli ottavi di finale, dove incontrerà il Napoli. Questa la nota del club lombardo: “Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Iladper la gara valida per il quarto turno della. Il motivo sono le positività riscontrate tra i calciatori all’ultimo giro di tamponi. Di conseguenza, l’vincerà la gara 3-0 a tavolino, qualificandosi per gli ottavi di finale, dove incontrerà il. Questa la nota del club lombardo: “Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso diredi...

I lombardi, alle prese con casi Covid, restano a casa. Vittoria a tavolino per gli azzurri che ora affronteranno il Napoli negli ottavi di finale ...

La società comunica che, a seguito dei tamponi effettuati ieri e stamattina, alcuni giocatori del gruppo squadra sono risultati positivi ...

