Coppa Italia, il Brescia rinuncia alla gara contro l'Empoli

Adesso è ufficiale. Empoli-Brescia, gara valida per il 4° turno di Coppa Italia, non si giocherà. Il Brescia, che ha riscontrato delle positività nel gruppo squadra, ha deciso di rinunciare alla trasferta di Empoli che vince così a tavolino. Questa la nota del club lombardo: "Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa Italia al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la ..."

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Quando la Coppa Italia era il piatto forte dell’estate e non l’intrusa di oggi Sport Fanpage Sampdoria-Genoa, il regolamento: cosa succede in caso di pareggio quarto turno Coppa Italia

Il regolamento di Sampdoria-Genoa, derby del quarto turno di Coppa Italia: ecco cosa succede in caso di pareggio al termine dei novanta minuti di gioco ...

Sono venuti a Castel di Sangro da tutte le regioni per partecipare alla Coppa Belardinelli. Sono gli atleti più forti d'Italia delle categorie giovanili. La Federazione Italiana Tennis, per il terzo ...

