Coppa Italia: Empoli vince a tavolino (3-0). Brescia dà forfait per troppi positivi covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) E' saltata la sfida di Coppa Italia fra Empoli-Brescia, in programma oggi 25 novembre. Il club lombardo, infatti, ha annunciato che non sarebbe sceso in campo a causa di alcune positività al covid riscontrate in squadra. L'Empoli, dunque, passa il turno a tavolino e affronterà il Sassuolo negli ottavi Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 novembre 2020) E' saltata la sfida difra, in programma oggi 25 novembre. Il club lombardo, infatti, ha annunciato che non sarebbe sceso in campo a causa di alcunetà alriscontrate in squadra. L', dunque, passa il turno ae affronterà il Sassuolo negli ottavi

