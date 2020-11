Coppa Italia, Empoli-Brescia non si gioca: cosa succede con le scommesse? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tre a zero a tavolino, nessun esito per le schedine. Empoli-Brescia, gara del quarto turno di Coppa Italia, non si giocherà a fronte della decisione della squadra lombarda di non presentarsi dopo alcuni casi di positività emersi tra gli ospiti. Niente partita al Castellani e 3-0 a tavolino che garantisce il passaggio agli ottavi all’Empoli, ma cosa accade nelle schedine? Chi ha giocato in via anticipata qualsiasi quota di Empoli-Brescia vedrà l’annullamento della partita nella propria schedina. Sull’importo totale della possibile vincita, dunque, verrà detratta la quota della puntata scelta sul match del Castellani. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tre a zero a tavolino, nessun esito per le schedine., gara del quarto turno di, non si giocherà a fronte della decisione della squadra lombarda di non presentarsi dopo alcuni casi di positività emersi tra gli ospiti. Niente partita al Castellani e 3-0 a tavolino che garantisce il passaggio agli ottavi all’, maaccade nelle schedine? Chi hato in via anticipata qualsiasi quota divedrà l’annullamento della partita nella propria schedina. Sull’importo totale della possibile vincita, dunque, verrà detratta la quota della puntata scelta sul match del Castellani. SportFace.

Inter_Women : ?? | PARTITA-Rivediamo il match giocato ieri dalle nostre #InterWomen che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia - DiMarzio : Il #Brescia ha deciso: non raggiungerà #Empoli per la partita di #CoppaItalia - acmilan : Final touches ahead of #CesenaMilan ?? Ultimi preparativi in vista della Coppa Italia ?? #FollowTheRossonere… - clikservernet : Coppa Italia, il Brescia rinuncia alla gara contro l’Empoli - Noovyis : (Coppa Italia, il Brescia rinuncia alla gara contro l’Empoli) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Quando la Coppa Italia era il piatto forte dell’estate e non l’intrusa di oggi Sport Fanpage Coronavirus, UFFICIALE | Clamoroso Brescia: niente trasferta ad Empoli

Decisione critica del Brescia, che in seguito a nuovi casi di coronavirus in squadra rinuncia alla trasferta di Coppa Italia Nuovi positivi in casa Brescia dagli ultimi tamponi. Il club ha deciso ...

Covid, troppi positivi: il Brescia rinuncia al match di Coppa Italia

Il Brescia non andrà ad Empoli. Rinunciando così a disputare il quarto turno di Coppa Italia. Lo fa sapere la società di Cellino con un comunicato stampa. E di ...

Decisione critica del Brescia, che in seguito a nuovi casi di coronavirus in squadra rinuncia alla trasferta di Coppa Italia Nuovi positivi in casa Brescia dagli ultimi tamponi. Il club ha deciso ...Il Brescia non andrà ad Empoli. Rinunciando così a disputare il quarto turno di Coppa Italia. Lo fa sapere la società di Cellino con un comunicato stampa. E di ...