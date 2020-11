Coppa Italia, Empoli-Brescia a rischio: 4 positivi al Coronavirus tra le Rondinelle. Situazione e dettagli (Di mercoledì 25 novembre 2020) Empoli-Brescia a rischio.A poche ore dal fischio di inizio del match valido per il quarto turno di Coppa Italia, la formazione di Diego Lopez conta 4 positività certe al Coronavirus all'interno del gruppo squadra: nelle ultime ore, le 'Rondinelle' sono stati sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi, i cui esiti sono attesi in mattinata.Queste, dunque, sono ore decisive per capire se si giocherà Empoli-Brescia, match in programma allo Stadio "Carlo Castellani" alle 14:30. Seguiranno aggiornamenti... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020).A poche ore dal fischio di inizio del match valido per il quarto turno di, la formazione di Diego Lopez conta 4tà certe alall'interno del gruppo squadra: nelle ultime ore, le '' sono stati sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi, i cui esiti sono attesi in mattinata.Queste, dunque, sono ore decisive per capire se si giocherà, match in programma allo Stadio "Carlo Castellani" alle 14:30. Seguiranno aggiornamenti...

Inter_Women : ?? | PARTITA-Rivediamo il match giocato ieri dalle nostre #InterWomen che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia - acmilan : Final touches ahead of #CesenaMilan ?? Ultimi preparativi in vista della Coppa Italia ?? #FollowTheRossonere… - Giacinti9 : La strada è quella giusta.. avanti così! Testa a domenica per la seconda di coppa Italia ?????? #acmilan #sempremilan… - Blucerchiando : Domani sarà un derby atipico. Alle 17, senza pre-partita, senza stadio, senza cantare. Una partita ed eliminazione… - matolda03 : @ufromthecity @acffiorentina Io scambierei subito l'uscita dalla coppa Italia stasera per la vittoria con il Milan domenica ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Quando la Coppa Italia era il piatto forte dell’estate e non l’intrusa di oggi Sport Fanpage Udinese, sfida secca con la Fiorentina: chi passa giocherà gli ottavi con l’Inter

Oggi al Friuli ospita il quarto turno preliminare del torneo e Gotti potrebbe anche sfoderare a sorpresa il 4-2-3-1 o il 4-3-3 ...

Verona, i convocati per la partita con il Cagliari

Questi i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di Coppa Italia con il Cagliari.

Oggi al Friuli ospita il quarto turno preliminare del torneo e Gotti potrebbe anche sfoderare a sorpresa il 4-2-3-1 o il 4-3-3 ...Questi i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di Coppa Italia con il Cagliari.