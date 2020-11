Coppa Italia, ecco chi sarà l’avversario del Napoli (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Spunta, in anticipo, l’avversario del Napoli di mister Gattuso per il match d’esordio degli azzurri in Coppa Italia. La formazione partenopea, detentore del trofeo, incontrerà agli ottavi della competizione nazionale i toscani dell’Empoli. Che avrebbero dovuto disputare il match di qualificazione contro il Brescia nel pomeriggio di oggi. La gara, prevista alle ore 14 e 30, è tuttavia saltata. A causa di un focolaio di Covid registrato tra le fila dei calciatori lombardi. Il Brescia, dopo aver riscontrato numerosi calciatori positivi al coronavirus, ha infatti evitato la trasferta di Empoli. “Data la situazione – si legge in una nota della società lombarda – il club ha deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa Italia al fine ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Spunta, in anticipo,deldi mister Gattuso per il match d’esordio degli azzurri in. La formazione partenopea, detentore del trofeo, incontrerà agli ottavi della competizione nazionale i toscani dell’Empoli. Che avrebbero dovuto disputare il match di qualificazione contro il Brescia nel pomeriggio di oggi. La gara, prevista alle ore 14 e 30, è tuttavia saltata. A causa di un focolaio di Covid registrato tra le fila dei calciatori lombardi. Il Brescia, dopo aver riscontrato numerosi calciatori positivi al coronavirus, ha infatti evitato la trasferta di Empoli. “Data la situazione – si legge in una nota della società lombarda – il club ha deciso di rinunciare alla trasferta dial fine ...

