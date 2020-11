Coppa Italia, casi di Covid nel Brescia che non parte per Empoli: k.o. a tavolino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Salta Empoli-Brescia valida per il quarto turno di Coppa Italia . La sfida si sarebbe dovuta disputare oggi alle 14:30 allo stadio Castellani. A passare alla fase successiva saranno gli azzurri, a cui ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Saltavalida per il quarto turno di. La sfida si sarebbe dovuta disputare oggi alle 14:30 allo stadio Castellani. A passare alla fase successiva saranno gli azzurri, a cui ...

La Sampdoria cerca il riscatto dopo la delusione post Bologna. I blucerchiati si sono ritrovati al Mugnaini di Bogliasco per continuare gli allenamenti in vista del derby di Coppa Italia contro il ...

UFFICIALE – Napoli, in Coppa Italia sfida con l’Empoli: il Brescia perde 3-0 a tavolino

Il Napoli conosce già il suo avversario in Coppa Italia: oggi, infatti, non si disputerà la sfida tra Empoli e Brescia. Le rondinelle hanno rinunciato ...

