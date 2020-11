Coppa Italia, Cagliari, Fiorentina e Parma avanzano. Bologna eliminato (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Coppa Italia emette i primi verdetti nei sedicesimi di finale. Si qualifica il Parma che era atteso dal test Cosenza. I gialloblu si impongono grazie alla doppietta di Brunetta. Il giocatore dei crociati sblocca l'incontro al 12' approfittando di un rimpallo favorevole per battere il portiere avversario. L'argentino si ripete al 39' con un tiro al volo su cross di Busi. In mezzo c'è il gol del momentaneo pari di Corsi, bravo a battere da due passi Sepe. Vittoria di misura anche per il Cagliari contro l'Hellas Verona. Cerri sblocca il match con una conclusione che si stampa sul palo e finisce in rete. Nella ripresa pari dell'Hellas con Colley grazie a un tap in. In pieno recupero Sottil regala la vittoria al Cagliari con un mancino perfetto. Si impone la Fiorentina sull'Udinese con ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laemette i primi verdetti nei sedicesimi di finale. Si qualifica ilche era atteso dal test Cosenza. I gialloblu si impongono grazie alla doppietta di Brunetta. Il giocatore dei crociati sblocca l'incontro al 12' approfittando di un rimpallo favorevole per battere il portiere avversario. L'argentino si ripete al 39' con un tiro al volo su cross di Busi. In mezzo c'è il gol del momentaneo pari di Corsi, bravo a battere da due passi Sepe. Vittoria di misura anche per ilcontro l'Hellas Verona. Cerri sblocca il match con una conclusione che si stampa sul palo e finisce in rete. Nella ripresa pari dell'Hellas con Colley grazie a un tap in. In pieno recupero Sottil regala la vittoria alcon un mancino perfetto. Si impone lasull'Udinese con ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia quarto turno, i risultati Goal.com Adios Diego, mondo in lutto per la morte di Maradona

Calcio in lutto, Diego Armando Maradona non c'è più, la sconvolgente notizia della scomparsa è giunta nel pomeriggio italiano dall'Argentina ...

Scommesse Basket: 11° turno di Eurolega. Olimpia Milano a Tel Aviv per rilanciarsi ma è sfavorita in quota @2.50 secondo i bookmakers

che però ha inanellato 11 vittorie di fila tra campionato e coppa (comprese 5 consecutive in Euroleague). Venerdì si giocano altre 3 partite. Si inizia alle 18.45 con Fenerbahce-Valencia. I turchi ...

Calcio in lutto, Diego Armando Maradona non c'è più, la sconvolgente notizia della scomparsa è giunta nel pomeriggio italiano dall'Argentina ...