Conte e il Natale? Il Covid ci insegna che è vero tutto e il contrario di tutto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Esattamente fra un mese è il giorno di Natale. Il Presidente del Consiglio Conte, ha recentemente ricordato a tutti noi di vivere un Natale sobrio, data la presenza del Covid. Forse il Presidente del Consiglio non sa, anche se è una notizia che deve essere confermata, che, data la situazione, Gesù Bambino avrebbe deciso di nascere tra un mese sì, ma dell'anno prossimo. Per carità, non vogliamo gettare allarmi, ma, d'altra parte, questa battaglia contro il Covid ci ha insegnato che è vero tutto e il contrario di tutto. Per quanto mi riguarda, mi auguro che fra un mese Natale sia quello di sempre.

