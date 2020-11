Contagiati e abbandonati dalle istituzioni | il supporto dell’associazione ‘C’entro’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArriva da Castel Volturno una storia di disperazione e di abbandono, che manifesta la totale e terribile assenza delle. Una famiglia dell’estrema periferia della città è risultata positiva al covid, e una volta confermato il contagio, i cinque membri del nucleo familiare – padre, madre e 3 figli, di cui uno di appena un anno e mezzo – sono stati costretti alla quarantena come da prassi. Impossibilitati ad uscire da casa, sono stati però,a loro stessi. Un totale disinteresse sia da parte dell’ASL che da parte dell’amministrazione comunale, che ha reso la vita di questa famiglia ancora più complicata e la situazione più drammatica. Fortunatamente a raccogliere l’urlo di aiuto dei due coniugi è stata l’associazione C’entro, che si è attivata immediatamente per portare, in totale sicurezza e nel ...