Confindustria Udine acquista 18 mila tamponi rapidi per le imprese associate (Di giovedì 26 novembre 2020) Confindustria Udine acquista e distribuisce 18 mila tamponi rapidi per le imprese associate. L'Associazione degli industriali di Udine diventa così una centrale d'acquisto per le aziende del territorio che, tramite apposite convenzioni con personale sanitario, potranno somministrare ai lavoratori i test per ottenere in tempi veloci risposte sulla situazione del contagio nei siti produttivi. "Questa – spiega la presidente Anna Mareschi Danieli – non è esattamente la nostra mission, ma dobbiamo essere flessibili e tempestivi nel rispondere a qualsivoglia necessità dei nostri associati. Del resto, non è la prima volta che accade". Già nel mese di marzo, infatti, le imprese industriali hanno cominciato ad ...

Covid nelle fabbriche, l'allarme: "Saltano i controlli"

Forte aumento delle positività nelle fabbriche metalmeccaniche della provincia di Udine. Se in primavera, i casi di contagio all’interno delle aziende erano stati marginali, la seconda ondata del Covi ...

