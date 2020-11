Conferenza stampa Koulibaly: «Le critiche sono uno stimolo per me» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato alla vigilia della gara contro il Rijeka. Ecco le dichiarazioni del calciatore azzurro Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Rijeka. Ecco le sue parole. critiche – «Non ho niente da rispondere, sappiamo che era una gara importante, peccato per la sconfitta, sappiamo cosa abbiamo sbagliato, è mancata mentalità, sappiamo tutto, ci sono stati degli episodi, non siamo stati bravi e lavoreremo su questo». DIFESA – «Abbiamo concesso poco, hanno fatto gol due volte con Ibrahimovic, un giocatore difficile da marcare, il terzo nel finale quando provavamo a pareggiare, ma la partita è stata questa, abbiamo concesso poco ed abbiamo avuto occasioni. Tante ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Kalidou, difensore del Napoli, ha parlato alla vigilia della gara contro il Rijeka. Ecco le dichiarazioni del calciatore azzurro Kalidou, difensore del Napoli, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Rijeka. Ecco le sue parole.– «Non ho niente da rispondere, sappiamo che era una gara importante, peccato per la sconfitta, sappiamo cosa abbiamo sbagliato, è mancata mentalità, sappiamo tutto, cistati degli episodi, non siamo stati bravi e lavoreremo su questo». DIFESA – «Abbiamo concesso poco, hanno fatto gol due volte con Ibrahimovic, un giocatore difficile da marcare, il terzo nel finale quando provavamo a pareggiare, ma la partita è stata questa, abbiamo concesso poco ed abbiamo avuto occasioni. Tante ...

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Rijeka.

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Rijeka. Giornata di vigilia di Europa League, Kalidou Koulibaly ha ...