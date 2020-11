Condò: “Maradona è il più grande calciatore della storia. Il principale profeta del mondo del calcio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) A SKy Tg24 è intervenuto il giornalista di Repubblica Paolo Condò per celebrare Maradona. “In questo momento siamo tutti mentalmente molto disordinati nel mettere assieme le cose che Diego ha fatto nel mondo dello sport, anche perché l’impatto della sua figura è paragonabile solo a quello che ha avuto Mohammed Alì. Sono personaggi che lo sport ha consegnato alla storia del mondo. Non possono essere circoscritti, hanno significato molto anche per temi distanti dal campo. Maradona è stato per molti anni un simbolo della ribellione del Sud del mondo, intendendo il Sud America ma anche Napoli. Immaginare Maradona con la maglia di una delle grandi storiche del nord non mi riesce. Lui è Napoli. L’uomo che ha portato lo scudetto al Napoli, e in quello scudetto c’erano ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) A SKy Tg24 è intervenuto il giornalista di Repubblica Paoloper celebrare Maradona. “In questo momento siamo tutti mentalmente molto disordinati nel mettere assieme le cose che Diego ha fatto neldello sport, anche perché l’impattosua figura è paragonabile solo a quello che ha avuto Mohammed Alì. Sono personaggi che lo sport ha consegnato alladel. Non possono essere circoscritti, hanno significato molto anche per temi distanti dal campo. Maradona è stato per molti anni un simboloribellione del Sud del, intendendo il Sud America ma anche Napoli. Immaginare Maradona con la maglia di una delle grandi storiche del nord non mi riesce. Lui è Napoli. L’uomo che ha portato lo scudetto al Napoli, e in quello scudetto c’erano ...

