Come è morto Diego Armando Maradona? L’intervento tempestivo dei medici (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto, aveva compiuto da poco 60 anni. La drammatica notizia sconvolge il mondo del calcio e dello sport, lasciando tutti senza parole. Era stato ricoverato in una clinica di La Plata e lo scorso 3 novembre era stato sottoposto a un intervento per rimuovere un versamento di sangue causato da un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 25 novembre 2020), aveva compiuto da poco 60 anni. La drammatica notizia sconvolge il mondo del calcio e dello sport, lasciando tutti senza parole. Era stato ricoverato in una clinica di La Plata e lo scorso 3 novembre era stato sottoposto a un intervento per rimuovere un versamento di sangue causato da un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

WeAreTennisITA : Quando muore un campione come #Maradona, tutti gli sport perdono. El pibe de oro è morto all'età di 60 anni. - framis74 : RT @giannimontieri: Mi arrivano messaggi come per le condoglianze, per me è come se fosse morto un amico fraterno. Maradona mi ha insegnato… - LolloFata : «Dio è morto!» annunciava metaforicamente Nietzsche come rifiuto dei moderni valori dell’Occidente, aprendo così la… - Mastronauta : È morto Maradona sul serio o fate i cazzoni come al solito? - vgaltieri : RT @andreapomella: È come se fosse morto il pallone, il palo o l’area di rigore. -