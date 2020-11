CNH Industrial annuncia pricing bond garantito da 750 milioni euro

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – CNHconferma il lancio di un prestito obbligazionarioda 750di, in scadenza il primo aprile del 2024, con prezzo di emissione pari al 99,910% del valore nominale e cedola fissa dello 0,000%. Il regolamento è atteso per il giorno 1 dicembre 2020. L’emissione obbligazionaria sarà effettuata da CNHFinancepe S.A., società interamente controllata da CNHN.V., nell’ambito del programma diMedium Term Noteda CNHN.V. CNHFinancepe S.A. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali incluso il rimborso di debito ...