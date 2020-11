Cluj-Roma: la conferenza stampa di Petrescu e Burca (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovedì 26 novembre alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu è in programma CFR Cluj-Roma, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Alla vigilia del match l’allenatore della squadra Dan Petrescu e il difensore Andrei Burca sono intervenuti in conferenza stampa. Queste le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Petrescu? Alla domanda su quale sia il momento più memorabile vissuto in campo Petrescu ha risposto: È molto difficile scegliere perché ho giocato ad un livello molto alto ed ho vinto trofei. Penso alla finale col Chelsea nel 1998, quando dopo 20 anni vinsero la Coppa d’Inghilterra. Con la Nazionale il momento più bello è stato quando ho segnato contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1998. Secondo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovedì 26 novembre alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu è in programma CFR, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Alla vigilia del match l’allenatore della squadra Dane il difensore Andreisono intervenuti in. Queste le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Alla domanda su quale sia il momento più memorabile vissuto in campoha risposto: È molto difficile scegliere perché ho giocato ad un livello molto alto ed ho vinto trofei. Penso alla finale col Chelsea nel 1998, quando dopo 20 anni vinsero la Coppa d’Inghilterra. Con la Nazionale il momento più bello è stato quando ho segnato contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1998. Secondo ...

Dalla_SerieA : FONSECA: 'IL CLUJ IN CASA È UNA SQUADRA FORTE, SARÀ DIFFICILE' - - teladoiotokyo : Diawara: Il Cluj difficilmente perde in casa ma abbiamo lavorato bene, andiamo lì per i tre punti: Amadou Diawara,… - teladoiotokyo : Fonseca: Partita difficile contro il Cluj ma vogliamo i tre punti: Paulo Fonseca, allenatore dell?AS Roma, ha parla… - ZonaGiallorossa : ???#ClujRoma, #Petrescu: 'La #Roma è favorita, ma dobbiamo giocarcela'. ?? - Pall_Gonfiato : Il difensore non sarà a disposizione di #Fonseca per la partita col #Cluj di domani -