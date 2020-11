Clima, in Italia quasi 1.000 eventi estremi in dieci anni. Il rapporto di Legambiente (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il cambiamento Climatico non si percepisce, ma la sua corsa a ritmi sempre più sostenuti è raccontata dai numeri. Numeri da record , che evidenziano come il fenomeno non tenda a rallentare, ma che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il cambiamentotico non si percepisce, ma la sua corsa a ritmi sempre più sostenuti è raccontata dai numeri. Numeri da record , che evidenziano come il fenomeno non tenda a rallentare, ma che ...

Agenzia_Ansa : #Clima, in 10 anni quasi mille fenomeni metereologici estremi in #Italia. #Legambiente, aumentate trombe d'aria, al… - MediasetTgcom24 : Clima, Legambiente: in 10 anni quasi mille eventi estremi in Italia #legambiente - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Clima, in 10 anni quasi mille fenomeni metereologici estremi in #Italia. #Legambiente, aumentate trombe d'aria, alluvion… - DanieleDann1 : ?? #Clima, Legambiente: in #Italia quasi mille eventi estremi in 10 anni. Le città più colpite. @Emergenza24… - Gre_Merkuri : RT @SkyTG24: Clima, Legambiente: in Italia quasi mille eventi estremi in 10 anni. Le città più colpite -