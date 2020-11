Ciro Grillo e le 19enni violentate nella villa in Sardegna | “Il gruppo le costrinse a bere”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ille, il figlio 20enne del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe, è indagato insieme a 4 amici con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di una studentessa lo scorso 17 luglio,di famiglia in Costa Smeralda dopo una notte in discoteca al Billionaire di Porto Cervo. La Procura di Tempio Pausania, che ha chiuso le indagini, considera la studentessa, e l’amica presente con lei alla festa, entrambe, vittime di violenza sessuale. E carica l’accusa con due aggravanti: quella di averla commessa con l’uso di “sostanze alcoliche” e in. Secondo gli inquirenti i ragazzi hanno quindi ubriacato le due diciannovenni e poi approfittato dello stato di ...