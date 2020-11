Cina, Usa e Covid, il nuovo assetto geopolitico internazionale visto dall’Italia: un forum al Suor Orsola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le risposte alla crisi pandemica tra dittatura e democrazia, il nuovo modello politico internazionale degli Stati Uniti post Trump e la scalata sempre più rapida della Cina nel sistema di potere politico-economico internazionale. Saranno alcuni dei temi del forum dedicato al tema “Cina, Stati Uniti e Coronavirus: come cambia l’assetto geopolitico internazionale visto dall’Italia” ideato e promosso dalla Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, fondata nel 2003 da Paolo Mieli, che proprio in questi giorni ha lanciato il bando di iscrizione al suo nono biennio. L’incontro, fissato per giovedì 26 novembre alle ore 15 (in diretta streaming su ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le risposte alla crisi pandemica tra dittatura e democrazia, ilmodello politicodegli Stati Uniti post Trump e la scalata sempre più rapida dellanel sistema di potere politico-economico. Saranno alcuni dei temi deldedicato al tema “, Stati Uniti e Coronavirus: come cambia l’” ideato e promosso dalla Scuola di Giornalismo “Benincasa” di Napoli, fondata nel 2003 da Paolo Mieli, che proprio in questi giorni ha lanciato il bando di iscrizione al suo nono biennio. L’incontro, fissato per giovedì 26 novembre alle ore 15 (in diretta streaming su ...

RdiMilano : RT @nieddupierpaolo: visto che la Cina è l'unica al mondo ad aver aumentato il Pil, sono complottista se penso che la risposta alla guerra… - Lucia25443382 : RT @rodcostakiwi: I nostri leader hanno esultato per la presunta sconfitta di #Trump,che ha dato soldi veri ai cittadini penalizzati dal vi… - Erika__P : RT @nieddupierpaolo: visto che la Cina è l'unica al mondo ad aver aumentato il Pil, sono complottista se penso che la risposta alla guerra… - marini_samuele : RT @nieddupierpaolo: visto che la Cina è l'unica al mondo ad aver aumentato il Pil, sono complottista se penso che la risposta alla guerra… - nieddupierpaolo : RT @Andresser33: @nieddupierpaolo Si per carità, ma la Cina avrebbe parecchie cartucce per controbattere, il virus sarebbe troppo rischioso… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Usa Biden non porterà il disgelo nelle relazioni tra Usa e Cina Il Sole 24 ORE Elezioni Usa, Medio Oriente, pandemia e nuove sfide: l'analisi di Ben Ami

Tante le questioni affrontate dall'ex Ministro degli Esteri di Israele nella lunga intervista rilasciata a The Science of Where Magazine, diretto da Emilio Albertario ...

Digital, Cina, green: le nuove vie

Per riprendersi da un annus horribilis come il 2020 il settore deve puntare su innovazione, mercati in ripresa e valorizzare alcuni punti di forza come la qualità e l’attenzione all’ambiente ...

Tante le questioni affrontate dall'ex Ministro degli Esteri di Israele nella lunga intervista rilasciata a The Science of Where Magazine, diretto da Emilio Albertario ...Per riprendersi da un annus horribilis come il 2020 il settore deve puntare su innovazione, mercati in ripresa e valorizzare alcuni punti di forza come la qualità e l’attenzione all’ambiente ...