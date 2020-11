Cimitero dei feti, il Campidoglio annuncia che cambierà la norma per rispettare la privacy: “Un codice al posto del nome delle donne” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Cimitero dei feti a Roma resterà al suo posto, ma le tombe saranno anonime. Il Campidoglio ha annunciato una delibera di Giunta che modifica il regolamento sulle sepolture e inserisce sulle “tombe” un codice numerico di registro al posto del nome delle donne che hanno subito un aborto dalla 20esima settimana. Il caso aveva creato molto scalpore nelle scorse settimane quando una donna, Marta Loi, denunciò su Facebook di aver trovato, per caso, il suo nome scritto su una delle croci posizionate in uno dei quadranti del Cimitero Flaminio, laddove era stato seppellito il feto che aveva abortito anni prima. Nelle ore seguenti si era scoperto che l’Ama spa, la società comunale che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildeia Roma resterà al suo, ma le tombe saranno anonime. Ilhato una delibera di Giunta che modifica il regolamento sulle sepolture e inserisce sulle “tombe” unnumerico di registro aldeldonne che hanno subito un aborto dalla 20esima settimana. Il caso aveva creato molto scalpore nelle scorse settimane quando una donna, Marta Loi, denunciò su Facebook di aver trovato, per caso, il suoscritto su unacroci posizionate in uno dei quadranti delFlaminio, laddove era stato seppellito il feto che aveva abortito anni prima. Nelle ore seguenti si era scoperto che l’Ama spa, la società comunale che ...

