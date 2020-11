Ciclismo, Filippo Ganna negativo al Covid-19: “Mi sentito come una Ferrari nel traffico di Milano alle 8 del mattino” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giungono novità importanti sul conto di Filippo Ganna. Il corridore del Team INEOS Grenadiers, protagonista assoluto sulle strade del Giro d’Italia 2020 con quattro vittorie di tappa di cui tre a cronometro (senza considerare il trionfo nella rassegna iridata a Imola nella prova contro il tempo su strada), era stato costretto a saltare gli Europei di Ciclismo su pista per via della positività al Covid-19. Una condizione altamente spiacevole che lo ha costretto a chiudere anzi tempo la propria stagione agonistica. Ebbene, è stato lui stesso attraverso il proprio profilo twitter a comunicare l’esito negativo al tampone a cui si è sottoposto: “Mi sentivo come su una Ferrari nel traffico di Milano alle 8 del mattino… ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giungono novità importanti sul conto di. Il corridore del Team INEOS Grenadiers, protagonista assoluto sulle strade del Giro d’Italia 2020 con quattro vittorie di tappa di cui tre a cronometro (senza considerare il trionfo nella rassegna iridata a Imola nella prova contro il tempo su strada), era stato costretto a saltare gli Europei disu pista per via della positività al-19. Una condizione altamente spiacevole che lo ha costretto a chiudere anzi tempo la propria stagione agonistica. Ebbene, è stato lui stesso attraverso il proprio profilo twitter a comunicare l’esitoal tampone a cui si è sottoposto: “Mi sentivosu unaneldi8 del mattino… ...

