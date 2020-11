Ciao e grazie Diego | sei stato il Calcio

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 25 novembre 2020) E adesso niente sarà più come prima. Un destino bastardo ci toglie il regalo più bello che il calcio ha consegnato al mondo. Diego Armando Maradona. Era grasso, piccolo e goffo, inadeguato, un corpo di bambino zavorrato da un peso extralarge. Però quando aveva un pallone tra i piedi era quanto di più vicino a Dio voi riuscite a immaginare. Una stella cometa, a indicarci un cammino. Gianni Brera l’aveva battezzato «Il Divino aborto». Un uomo, una divinità. Ispiratore della passione, della felicità, del dolore che rotola insieme al pallone, insieme alla vita. È stato quello che Rimbaud fu per la poesia, quello che Mozart fu per la musica.