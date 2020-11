Chiusura degli impianti sciistici: perdite per 8,5 miliardi di euro (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Chiusura degli impianti sciistici durante il periodo natalizio potrebbe causare, secondo le stime prodotte dall’Anef, l’Associazione nazionale degli esercenti funiviari, una perdita di circa 8,5 miliardi di euro, circa il 70% del fatturato. L’economia, che in tutto l’arco alpino ruota intorno al turismo invernale, ha infatti un peso economico stimato tra i 10 e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladurante il periodo natalizio potrebbe causare, secondo le stime prodotte dall’Anef, l’Associazione nazionaleesercenti funiviari, una perdita di circa 8,5di, circa il 70% del fatturato. L’economia, che in tutto l’arco alpino ruota intorno al turismo invernale, ha infatti un peso economico stimato tra i 10 e L'articolo

