Chievo-Lecce, il big match di Corini: “Ho trovato la mia isola felice. Gara spettacolare, ho un obiettivo” (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Chievo-Lecce? La loro difesa, il nostro attacco: sarà una partita spettacolare".Ha esordito così ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, in vista della sfida contro il Chievo Verona, in programma venerdì 27 novembre alle ore 21.00 allo Stadio "Marcantonio Bentegodi" e valida per la nona giornata del campionato di Serie B. "Sarà una sfida molto equilibrata, magari spettacolare. Apprezzo Aglietti, mio compagno per pochi mesi nel Chievo: Alfredo ha già ottenuto la promozione in A con il Verona. La sua formazione potrebbe essere in testa alla classifica, essendo stata rinviata la Gara col Vicenza. Ha incassato due gol su rigore e nelle ultime 5 partite ha ottenuto 4 successi, che sarebbero ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) "? La loro difesa, il nostro attacco: sarà una partita".Ha esordito così ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico del, Eugenio, in vista della sfida contro ilVerona, in programma venerdì 27 novembre alle ore 21.00 allo Stadio "Marcantonio Bentegodi" e valida per la nona giornata del campionato di Serie B. "Sarà una sfida molto equilibrata, magari. Apprezzo Aglietti, mio compagno per pochi mesi nel: Alfredo ha già ottenuto la promozione in A con il Verona. La sua formazione potrebbe essere in testa alla classifica, essendo stata rinviata lacol Vicenza. Ha incassato due gol su rigore e nelle ultime 5 partite ha ottenuto 4 successi, che sarebbero ...

