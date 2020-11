Chiara Ferragni, traguardo shock: 22 milioni di followers (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chiara Ferragni ha raggiunto un altro traguardo! L’influencer, infatti, oggi è arrivata ad un seguito di 22 milioni di followers e, entusiasta, lo ha annunciato sul suo profilo. Chiara Ferragni ha iniziato quello che oggi è il suo lavoro quasi per gioco. Nel 2009, infatti, insieme al suo fidanzato di allora, Riccardo Pozzoli, decide di aprire un blog di moda: The Blonde Salad. Con un investimento di poche centinaia di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha raggiunto un altro! L’influencer, infatti, oggi è arrivata ad un seguito di 22die, entusiasta, lo ha annunciato sul suo profilo.ha iniziato quello che oggi è il suo lavoro quasi per gioco. Nel 2009, infatti, insieme al suo fidanzato di allora, Riccardo Pozzoli, decide di aprire un blog di moda: The Blonde Salad. Con un investimento di poche centinaia di Articolo completo: dal blog SoloDonna

vogue_italia : Cinque motivi (ma anche di più) per cui Fedez e Chiara Ferragni hanno meritato l'Ambrogino d'Oro… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - pizzaboytarti : @ludo_waitforit Da grande voglio fare la chiara ferragni - ClioMakeUp : Recensione Palette Lancôme Chiara Ferragni The Fashion Flirty Palette - RVallesina : Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni) -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni La svolta 2020 di Chiara Ferragni, costruzione di una opinion leader (di A. Marrocco) L'HuffPost Taylor Swift, l'ultimo album Folklore diventa un film

Taylor Swift Folklore film da oggi in esclusiva su Disney+Giusto in tempo per festeggiare il Giorno del Ringraziamento, Taylor Swift rilascerà sulla piattaforma Disney + un film/documentario dedicato ...

J-Ax, sapete perché si chiama così? Non immaginereste mai!

J-Ax, sapete perché si chiama così? Non immaginereste mai il motivo per cui ha scelto questo nome d'arte, ecco tutti i dettagli.

Taylor Swift Folklore film da oggi in esclusiva su Disney+Giusto in tempo per festeggiare il Giorno del Ringraziamento, Taylor Swift rilascerà sulla piattaforma Disney + un film/documentario dedicato ...J-Ax, sapete perché si chiama così? Non immaginereste mai il motivo per cui ha scelto questo nome d'arte, ecco tutti i dettagli.