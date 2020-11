Chiara Ferragni invita Leone a salutare la sorellina nel pancione, la reazione del bambino entusiasma il web (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chiara Ferragni, il tenerissimo gesto di Leone con il pancione della mamma Chiara Ferragni invita il suo primogenito, Leone, a salutare la sorellina ancora al riparo nella pancia. Il bambino si avvicina, sereno, e lascia un bacio sul pancione, poi intima alla mamma di fare silenzio per non svegliare la sorellina, portando l’indice alla bocca, un gesto talmente tenero e buffo che strappa qualche risata in più a mamma Ferragni e papà Fedez, così il bambino lo ripete. Un video tenerissimo che ha catturato subito l’attenzione del popolo del web e in poco tempo è stato inondato di like e commenti. Visualizza questo post su ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020), il tenerissimo gesto dicon ildella mammail suo primogenito,, alaancora al riparo nella pancia. Ilsi avvicina, sereno, e lascia un bacio sul, poi intima alla mamma di fare silenzio per non svegliare la, portando l’indice alla bocca, un gesto talmente tenero e buffo che strappa qualche risata in più a mammae papà Fedez, così illo ripete. Un video tenerissimo che ha catturato subito l’attenzione del popolo del web e in poco tempo è stato inondato di like e commenti. Visualizza questo post su ...

vogue_italia : Cinque motivi (ma anche di più) per cui Fedez e Chiara Ferragni hanno meritato l'Ambrogino d'Oro… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - ClauX_Official : DON ALBERTO, ELISABETTA ZAFFIRO, IL MASSEO, FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - IL PORNO E L'EDUCAZIONE SESSUALE. DON ALBERTO… - Michewolf : RT @lusurpateur_: Avremmo dovuto sposarci a giugno, ma poi è saltato tutto per i noti motivi. Per ora abbiamo organizzato una piccola cerim… - luca_barbarito : Raga vi immaginate Chiara Ferragni che partecipa al GF? Adorerei #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni La svolta 2020 di Chiara Ferragni, costruzione di una opinion leader (di A. Marrocco) L'HuffPost Aeffe in rally dopo l'accordo di licenza con Chiara Ferragni

Intesa con Velmar, società del gruppo specializzata nella produzione e distribuzione globale delle collezioni intimo e beachwear ...

Aeffe, licenza con Chiara Ferragni per intimo e beachwear, balza titolo

L'influencer Chiara Ferragni ha firmato con il gruppo Aeffe un accordo di licenza per le collezioni intimo e beachwear. Il titolo del gruppo, che controlla brand come Alberta Ferretti, Philosophy di ...

L'influencer Chiara Ferragni ha firmato con il gruppo Aeffe un accordo di licenza per le collezioni intimo e beachwear. Il titolo del gruppo, che controlla brand come Alberta Ferretti, Philosophy di ...