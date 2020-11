Chiara Camerani | «Ecco cosa c’è dietro la violenza di un uomo e come si può affrontare»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Violenza. Mai come negli ultimi tempi si è assisito a una tale impennata nella percezione sociale di quest’aberrante fenomeno che ha come principali vittime le donne. Stupri, abusi, violenza domestica, omicidi, l’elenco di comportamenti ignobili nei confronti del genere femminile è corposo, la quantità di casi sempre più preoccupante. Non per nulla, l’incremento nell’ultimo decennio di omicidi perpetrati da partner o ex partner a fronte di un abbandono o una minaccia di separazione da parte della donna, è un fatto ormai tristemente noto. Le ultime stime parlano di una donna ogni 3 giorni vittima di femminicidio nel 2020 e nel 78% dei casi l’atroce fatto illecito si è consumato tra le mura domestiche. Ma che cosa è successo rispetto a cinquant’anni fa? Le donne sono cambiate o è cambiato il modo in cui si relazionano ai propri partner? Gli uomini sono diventati più «cattivi»? Quello che in ogni caso bisogna comunque considerare è che la violenza danneggia sia la vittima sia il carnefice, in un eterno gioco in cui ciascuno perde una parte di sé. A metterlo bene in evidenza, indagando le forme della prepotenza sulle donne e sugli uomini nel suo nuovo saggio Sesso e Violenza (edito da Paesi Edizioni) è Chiara Camerani, psicologa, esperta in criminologia e psicopatologia sessuale, direttrice del Centro Europeo di Psicologia Investigazione Criminologia. L’abbiamo intervistata.