Chi sono i furbetti del cartellino e cosa rischiano secondo la legge italiana (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “furbetti del cartellino“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi di legge in materia di timbratura del cartellino sul luogo di lavoro. sono ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualcosa al bar. Gli episodi di questo tipo in Italia sono innumerevoli, ma il punto qui è il seguente: che cosa rischiano i furbetti del cartellino? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni – vanno incontro, comportandosi così? Vediamolo. ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “del“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi diin materia di timbratura delsul luogo di lavoro.ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualal bar. Gli episodi di questo tipo in Italiainnumerevoli, ma il punto qui è il seguente: chedel? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni – vanno incontro, comportandosi così? Vediamolo. ...

LucaBizzarri : Certe trattative vanno fatte con discrezione, lo capisco. Ma forse 85 giorni sono un po’ troppi, 85 giorni in cui 1… - matteosalvinimi : #Salvini: Ciò che il governo potrebbe fare è premiare chi compra e vende italiano. Troppo comodo fatturare in Itali… - reportrai3 : Il Comune di Milano per il nuovo stadio a San Siro tratta con i club, ma non sa chi sono i proprietari effettivi de… - CoronelCristero : Chi siamo noi per giudicare il Papa? Penso che certe sentenze sono sproporzionate e senza base. Un po’ di umiltà no… - luisa_chiari : RT @NicolaGratteri: #dimartedi Nicola #Gratteri: 'Nella sanità girano molti soldi. Chi ha potere gestisce pacchetti di voti. Negli ultimi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Antonino Chef Academy, chi sono gli eliminati della quinta puntata Sky Tg24 Non conosce la lingua italiana: cittadinanza negata

SAN GIORGIO (PORDENONE) - Il sindaco di San Giorgio della Richinvelda Michele Leon ha negato la cittadinanza italiana a una sua concittadina e l'ha rimandata a casa invitandola a studiare ...

Podcast Spazio Transnazionale - La squadra di Biden - Semprini - Paganini

Nel podcast di Radio Radicale, l’analisi della nuova squadra scelta da Joe Biden per la Casa Bianca e le reazioni di Donald Trump alla vittoria del rivale. Con Pietro Paganini (Professore aggiunto all ...

SAN GIORGIO (PORDENONE) - Il sindaco di San Giorgio della Richinvelda Michele Leon ha negato la cittadinanza italiana a una sua concittadina e l'ha rimandata a casa invitandola a studiare ...Nel podcast di Radio Radicale, l’analisi della nuova squadra scelta da Joe Biden per la Casa Bianca e le reazioni di Donald Trump alla vittoria del rivale. Con Pietro Paganini (Professore aggiunto all ...