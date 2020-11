Chi l’ha visto il contributo da 90mila euro contro la violenza domestica? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nei mesi scorsi in Valle D’Aosta si era parlato di un emendamento della legge regionale anti-covid per ottenere un contributo di 90mila contro la violenza domestica. Chi l’ha visto? Per ora non c’è traccia Il 2020 è stato un anno terribile un po’ ovunque, in particolar modo in Valle D’Aosta dove si sono registrati molti morti per covid, il calo del Pil e l’aumento della violenza sulle donne. Un quadro abbastanza tragico per una regione abituata ad essere uno dei paradisi d’Italia. Rimanendo in tema rosa, purtroppo il lockdown nella prima ondata e le forti restrizioni in questa seconda hanno portato ad una situazione insostenibile, anche al netto della situazione sanitaria. Le vittime di questi brutali episodi spesso non possono ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nei mesi scorsi in Valle D’Aosta si era parlato di un emendamento della legge regionale anti-covid per ottenere undila. Chi? Per ora non c’è traccia Il 2020 è stato un anno terribile un po’ ovunque, in particolar modo in Valle D’Aosta dove si sono registrati molti morti per covid, il calo del Pil e l’aumento dellasulle donne. Un quadro abbastanza tragico per una regione abituata ad essere uno dei paradisi d’Italia. Rimanendo in tema rosa, purtroppo il lockdown nella prima ondata e le forti restrizioni in questa seconda hanno portato ad una situazione insostenibile, anche al netto della situazione sanitaria. Le vittime di questi brutali episodi spesso non possono ...

