Chi è Avril Haines, la regina dei droni che guiderà gli 007 Usa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, comincia a preparare il suo team di lavoro prima di insediarsi alla Casa Bianca a gennaio. Tra le prime sorprese c’è la scelta di Avril Haines come nuovo direttore dell’Intelligence nazionale; Haines guiderà una rete di 17 agenzie che compongono l’intelligence americana. E sarà la prima donna a occupare questo incarico, se confermata dal Senato come prevede la legge. Nata a New York nel 1969, Haines è laureata in Fisica e in Diritto. Nel 2001 ha cominciato a lavorare come avvocato e tra il 2003 e il 2006 è stata consulente del dipartimento di Stato. Successivamente è arrivata al Senato, dove ha conosciuto Biden, e nel 2008 è entrata a fare parte del team legale della Casa Bianca. Avril è cresciuta nel centro di Manhattan all’interno di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, comincia a preparare il suo team di lavoro prima di insediarsi alla Casa Bianca a gennaio. Tra le prime sorprese c’è la scelta dicome nuovo direttore dell’Intelligence nazionale;una rete di 17 agenzie che compongono l’intelligence americana. E sarà la prima donna a occupare questo incarico, se confermata dal Senato come prevede la legge. Nata a New York nel 1969,è laureata in Fisica e in Diritto. Nel 2001 ha cominciato a lavorare come avvocato e tra il 2003 e il 2006 è stata consulente del dipartimento di Stato. Successivamente è arrivata al Senato, dove ha conosciuto Biden, e nel 2008 è entrata a fare parte del team legale della Casa Bianca.è cresciuta nel centro di Manhattan all’interno di ...

_DAGOSPIA_ : LA VITA DA ROMANZO DI AVRIL HAINES, IL NUOVO CAPO DEGLI 007 AMERICANI - HA STUDIATO FISICA E POI HA.… - SMALT4E : @alessiaacm APPUNTO! Nulla da togliere agli altri artisti per carità nemmeno so cosa cantano o addirittura non so m… - IOdonna : Usa: Yellen e Haines, due donne a capo di Tesoro e Cia. Perché ne sentiremo parlare - MottaRberto : @jacopo_iacoboni PURE OBAMA PRESE AVRIL HAINES BELLA GIOVANOTTA COME VICE DIRETTORE ALLA CIA BREVE DOTTORANDO APRE… - Testament73 : Eletto da chi? -