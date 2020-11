Champions League oggi | calendario e orari partite Dove vederle in tv | guida Sky e Mediaset 25 novembre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020): dopo l’apertura dedicata alle ottodi ieri che hanno inaugurato la quarta giornata della fase a gironi, in questo mercoledì 25è il momento di completare il programma con altrettanti match in agenda. Andiamo a vedere quali. Alle 18.55 il menù sarà aperto da Borussia Monchengladbach-Shakhtar e Olympiacos-Manchester City, mentre alle 21 – tutte in contemporanea – si disputeranno: Inter-Real Madrid, Liverpool-Atalanta, queste due con le compagini italiane in campo rispettivamente contro i campioni di Spagna e di Inghilterra, Bayern Monaco-Salisburgo, Ajax-Midtjylland, Atletico Madrid-Lokomotiv e Marsiglia-Porto. Tutte lesaranno visibili in diretta e in esclusiva su Sky Sport, con l’opzione Diretta Gol per entrambi i blocchi di gare. Andiamo ...