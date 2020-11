Champions League | l’Atalanta espugna Anfield | impresa contro il Liverpool L’Inter crolla col Real Madrid

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane impegnate in questa serata dedicata alla quarta giornata della fase a gironi della2020-2021 di calcio.è stata sconfitta dalper 2-0 e ora la qualificazione agli ottavi di finale è sempre più lontana. I nerazzurri sono infatti ultimi nel gruppo B con appena 2 punti all’attivo, il Borussia Moenchengladbach è in testa con 8 punti mentre ilè salito a quota 7: riuscire a essere tra le migliori due compagini in classifica, quando mancano soltanto due incontri al termine della fase a girroni, è veramente difficile per i meneghini. I ragazzi di Antonio Conte hanno completamente sbagliato l’inpiù importante di questa prima parte di stagione, non ...