Champions League, Inter-Real Madrid: Lu-La per Conte, Zidane si affida a Mariano. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'Inter all'esame Real Madrid per restare nella scia delle prime posizioni.Le formazioni ufficiali del match.Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro. All.ConteReal Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Hazard. All.Zidane Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'all'esameper restare nella scia delle prime posizioni.Ledel match.(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro. All.(4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Lucas Vazquez,Diaz, Hazard. All.

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Curiosità su #JuveFerencvaros? Tutte quelle che volete! ?? Qui i numeri pre gara ?? - OptaPaolo : 5 - Álvaro #Morata ha segnato cinque gol in quattro presenze di Champions League nel 2020/21, eguagliando il suo re… - sportli26181512 : Inter-Real Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A San Siro l'Inter va a caccia di un suc… - Mediagol : #ChampionsLeague, #Inter-Real Madrid: Lu-La per Conte, Zidane si affida a Mariano. Le formazioni ufficiali -