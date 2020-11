Champions League | impresa Atalanta | Inter ko Bayern primo | Manchester City agli ottavi

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020) Questa sera si è completata la quarta giornata della fase a gironi della2020-2021 di calcio. Si sono giocate otto partite, una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane. L’ha firmato una clamorosa, sconfiggendo il Liverpool per 2-0 ad Anfield: i gol di Ilicic e Gosens hanno permesso alla Dea Di salire a quota 7 punti e di agganciare l’Ajax al secondo posto (3-1 degli olandesi in casa col Midtjylland), portandosi così ad appena due punti dai Reds capolisti e restando in corsa per la qualificazionedi finale.di finale che sono invece ormai irraggiungibili per l’, crollata a San Siro contro il Real Madrid: 2-0 per le merengues grazie ai gol di Hazard su rigore e di Rodrygo, gli uomini di ...