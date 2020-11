Champions League | il City passa in Grecia Gladbach a valanga sullo Shaktar

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Si sono concluse le due sfide delle 18.55 di questo mercoledì triste di, a poche ore dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Un 1-0 sofferto del Manchestersul campo dell’Olimpiacos, deciso da Phil Foden a fine primo tempo e qualificazione in ghiaccio nel gruppo C. Il Borussia Moenchenè andato aanche nel ritorno contro loDonetsk, 4-0 dopo le sei reti segnate in Ucraina, portandosi a 8 punti nel girone B, quello dell’Inter. Segue loa 4 punti così come il Real Madrid, chiude l’Inter a 2 punti. Tra poco inizierà la sfida di San Siro decisiva per le sorti del girone. Ecco i risultati delle 18.55: Gruppo BBorussia MoenchenDonetsk 4-0 (Stindl (R) 17?, Elvedi 34?, ...