Champions League | gioia Ilicic e l’Atalanta trionfa ad Anfield | figuraccia Inter che ha un piede e mezzo fuori

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Notte diesaltante per l'Atalanta chein casa del Liverpool, amarezzache cede al Real Madrid.Gli orobici guidati da mister Gasperini hanno superato nella splendida cornice diil Liverpool con il punteggio di 2-0 e si rilanciano così in classifica. I nerazzurri hanno ritrovato il gol di Josipche ha siglato la rete del vantaggio nel corso della ripresa, il raddoppio porta la firma di Robin Gosens che chiude la partita con un mancino al volo su sponda di Hateboer. Sorride la classifica agli orobici che raggiungono quota 7 al pari dell'Ajax (3-1 sul Midtjylland) dietro ai Reds con 10 punti all'attivo, verosimilmente si deciderà tutto ad Amsterdam. A San Sirodell'che cede 2-0 al Real Madrid ...

Si sono concluse le partite di questa sera di Champions League, valide per la quarta giornata dei gironi. L’Inter sprofonda. Uno sprofondo che arriva perdendo per 2 a 0 contro il Real Madrid, che ha f ...Real Madrid batte Inter 2-0 in una partita valida per la 4/a giornata del gruppo B di Champions League giocata a Milano. +++news in aggiornamento+++ ...