Cgil: lavoro va rimesso al centro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Nella giornata Mondiale contro la violenza sulle donne esprimiamo la condanna piu’ ferma alla violenza contro le donne e vicinanza e solidarieta’ alle vittime di violenza e alle associazioni presenti sul territorio, in prima linea in questa battaglia di civilta’ e diritti.” “Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ le donne che subiscono violenza sono nel mondo oltre il 35% e nel nostro paese, rispetto al 2019, i casi di maltrattamento denunciati sono sensibilmente aumentati, in particolare durante i mesi del lockdown. Rispetto ai dati del 2013 le denunce sono piu’ del doppio.” “Tuttavia sono ancora molte le donne che non denunciano. Tale evidenza ci deve far riflettere su quali leve agire per contrastare con piu’ efficacia la violenza di genere.” “Noi continuiamo a sostenere, e i dati lo confermano, che le scarse politiche di sviluppo e quindi l’accesso al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Nella giornata Mondiale contro la violenza sulle donne esprimiamo la condanna piu’ ferma alla violenza contro le donne e vicinanza e solidarieta’ alle vittime di violenza e alle associazioni presenti sul territorio, in prima linea in questa battaglia di civilta’ e diritti.” “Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ le donne che subiscono violenza sono nel mondo oltre il 35% e nel nostro paese, rispetto al 2019, i casi di maltrattamento denunciati sono sensibilmente aumentati, in particolare durante i mesi del lockdown. Rispetto ai dati del 2013 le denunce sono piu’ del doppio.” “Tuttavia sono ancora molte le donne che non denunciano. Tale evidenza ci deve far riflettere su quali leve agire per contrastare con piu’ efficacia la violenza di genere.” “Noi continuiamo a sostenere, e i dati lo confermano, che le scarse politiche di sviluppo e quindi l’accesso al ...

bioccolo : Ogni sondaggio evidenzia come fin dalla nascita nel 2008, lo smartworking abbia ridotto le disuguaglianze e restitu… - elimorolli : RT @FpCgilNazionale: ?? APPUNTAMENTO 25 NOV ORE 10.30 IN DIRETTA FB. Parleremo di violenza di genere sul posto di lavoro. Se le donne fosse… - Patrick46215777 : RT @CislPdRo: Tenere alta la guardia nei luoghi di lavoro contro molestie e discriminazioni. Lo dice Stefania Botton @stefybotto della @Cis… - fisac_cgil : BNL: non c’è lavoro senza sicurezza - - Fp_Cgil_Puglia : RT @FpCgilNazionale: ?? IN CAMMINO… CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE NEL POSTO DI LAVORO. ?? Segui la nostra diretta in occasione della giorn… -