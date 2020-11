CFR Cluj-Roma Europa League | 26 novembre ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sfruttando la prima doppietta in maglia giallorossa di Borja Mayoral laha approfittato della gara dell’Olimpico per prendere il largo nel gruppo A dell’e la qualificazione è in discesa visto che anche perdendo sul campo deldifficilmente avrà una differenza reti sfavorevole. Per la squadra di Fonseca una vittoria significherebbe quasi InfoBetting: Scommesse Sportive e