CFR Cluj-Roma (Europa League, 26 novembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sfruttando la prima doppietta in maglia giallorossa di Borja Mayoral la Roma ha approfittato della gara dell'Olimpico per prendere il largo nel gruppo A dell'Europa League e la qualificazione è in discesa visto che anche perdendo sul campo del Cluj difficilmente avrà una differenza reti sfavorevole. Per la squadra di Fonseca una vittoria significherebbe quasi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

1987Speaker : Ecco i convocati di mister @PFonsecaCoach contro il @CFR_1907_Cluj - VoceGiallorossa : @CFR_1907_Cluj vs @OfficialASRoma, Calafiori pronto a partire dal primo minuto #ASRoma #ClujRoma #UEL - VoceGiallorossa : ?? Il filo di @CFR_1907_Cluj vs @OfficialASRoma : Ciprian Deac ??? @MerKanT92 #ASRoma #ClujRoma #UEL - VoceGiallorossa : ? @ibanez41oficial out contro il @CFR_1907_Cluj . Confermato il risentimento muscolare al flessore destro #ASRoma… - 1987Speaker : Sarà l'austriaco Lechner ad arbitrare la sfida di giovedì sera tra @CFR_1907_Cluj e @OfficialASRoma -