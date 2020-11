Castel San Giorgio, una panchina rossa voluta dall’amministrazione della sindaca Lanzara (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel San Giorgio (Sa) – Il Comune di Castel San Giorgio dice no alla violenza di qualunque genere. In occasione della ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 in piazza Amabile e piazza della Concordia è stata allestita una panchina rossa, simbolo della lotto contro i femminicidi e la violenza di genere. “Anche se il momento che stiamo vivendo è molto complicato, la drammaticità del fenomeno ci impegna come donne e come amministratrici pubbliche a dare il massimo nell’opera di sensibilizzazione“, ha detto la sindaca Paola Lanzara. “L’emergenza generata dall’epidemia di coronavirus ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – Il Comune diSandice no alla violenza di qualunque genere. In occasionericorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 in piazza Amabile e piazzaConcordia è stata allestita una, simbololotto contro i femminicidi e la violenza di genere. “Anche se il momento che stiamo vivendo è molto complicato, la drammaticità del fenomeno ci impegna come donne e come amministratrici pubbliche a dare il massimo nell’opera di sensibilizzazione“, ha detto laPaola. “L’emergenza generata dall’epidemia di coronavirus ha ...

bologna24ore_it : Castel San Pietro: il sindaco Fausto Tinti, con la Giunta Comunale e i Consiglieri, ha aderito alla campagna lancia… - Enrico79298051 : @passarinic @Frecciadelgarda ?? so szio invece aveva la trattoria alla prima curva della salita per le torricelle lato castel san pietro.. - TrafficoA : A30 - Nocera-Castel San Giorgio - Traffico Rallentato A30 Caserta-Salerno Traffico Rallentato tra Nocera Pagani e Castel San Gi... - TrafficoA : A30 - Nocera-Castel San Giorgio - Coda A30 Caserta-Salerno Coda di 1 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per incidente - occhio_notizie : Covid a Castel San Giorgio, 21 nuovi contagi: l'annuncio della sindaca Lanzara -

Ultime Notizie dalla rete : Castel San Castel San Gimignano, il sindaco Marrucci chiarisce "Ammessi gli spostamenti da un Comune all’altro" LA NAZIONE Guida Michelin 2021, lo chef Davide Oldani conquista la seconda stella: ecco tutti i ristoranti premiati

La Guida Michelin ha confermato tutti gli undici ristoranti italiani a tre stelle e ha annunciato le nuove stelle. L’occasione è stata quella della presentazione della 66a edizione della Guida Micheli ...

Guida Michelin, cresce la qualità: confermati i 3 stelle, tre nuovi 2 Stelle e 26 nuove stelle

Il focus del futuro è la sostenibilità, tema sempre più importante, in tempo di Pandemia, con le esperienze premiate dalle nuove... ? Leggi l'articolo ...

La Guida Michelin ha confermato tutti gli undici ristoranti italiani a tre stelle e ha annunciato le nuove stelle. L’occasione è stata quella della presentazione della 66a edizione della Guida Micheli ...Il focus del futuro è la sostenibilità, tema sempre più importante, in tempo di Pandemia, con le esperienze premiate dalle nuove... ? Leggi l'articolo ...